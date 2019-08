E la Juventus di Sarri non cambia: con il Napoli tocca ancora a Higuain

di Angelo Rossi

È vero, c'è il Napoli, partita unica nel suo genere, la sfida scudetto delle ultime stagioni. Non ha bisogno di ulteriori presentazioni per accrescere l'attesa del popolo bianconero, storicamente non così passionale da mettersi in fila all'uscita del centro sportivo per incoraggiare i calciatori e magari strappare qualche autografo. Ma a Torino la partita si sente, la lunga vigilia è iniziata e fa niente se siamo appena alla seconda giornata: sono gli stessi protagonisti che provvedono ad alzare l'asticella della tensione. Sarri su tutti, inutile dirlo, e ha tutte le ragioni di questo mondo: è la sua partita e non sarà mai uguale a tutte le altre. Vuole esserci e probabilmente ci sarà, ogni giorno che passa è un'ulteriore iniezione di fiducia che gli scalda il cuore e allontana il pericolo.



