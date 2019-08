di Pino Taormina

Inviato a Torino



L'odio è amore alla rovescia. Quindi Maurizio Sarri sa bene cosa lo attende questa notte: quello spicchio azzurro dell'Allianz Stadium gli riserverà tutto il proprio rancore per la scelta di essere qui. Ma dalla parte sbagliata della barricata. Era un eroe, ora è solo un reietto. Ormai ne ha avuto di tempo per farsene una ragione. Per Sarri la partita speciale arriva troppo presto e arriva nel momento peggiore. Sta bene, molto meglio rispetto a poche settimane fa: colpa della Cina e dell'afa del paese della Grande Muraglia dove - giura - non andrà mai in vita sua ad allenare. L'umidità lo ha mandato al tappeto: ed è arrivata la polmonite e così quasi un mese, il più importante da allenatore della Juventus, è andato al macero.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO