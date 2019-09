Juve-Napoli, la carezza di Sarri: «Dispiaciuto per autogol Koulibaly»

«L'ho vissuto come un pesce in un acquario. Mi è dispiaciuto per Kalidou, che umanamente è un ragazzo straordinario e ho pensato che abbiamo vinto per un episodio fortunoso una partita che meritavamo di vincere». Torna così sul successo nei minuti di recupero per 4-3 contro il Napoli grazie a un'autorete di Koulibaly il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, domani all'esordio in campionato sulla panchina bianconera a Firenze contro la Viola dopo lo stop dovuto alla polmonite.

