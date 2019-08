Lo staff medico della Juventus ha deciso che Maurizio Sarri non siederà in panchina domani sera allo Juventus Stadium per la partitissima tra Juventus e Napoli. La notizia non sorprende anche se nelle ore precedenti si era sparso un leggero ottimismo riguardo la presenza del tecnico sulla panchina bianconera in quella che è per Sarri una partita dal doppio valore. La visita di controllo di oggi ha confermato il miglioramento in atto delle condizioni fisiche dell'allenatore, ma per motivi precauzionali si è preferito rimandare il debutto sulla panchina bianconera dopo la sosta. Non è escluso che sarri assista alla partita dalla tribuna





