Juventus, nuove accuse da Report: «In quella curva entrava di tutto»

di Redazione Sport

«Mi ha detto: questa volta abbiamo fatto qualcosa di pesante, abbiamo scritto della tragedia di Superga. Uno degli striscioni dovrebbe averlo fatto lui, dicendomi che con Alessandro (D’Angelo, il security manager della Juventus, ndr) riuscivano a fare tutto, non ci sarebbe stato nessun problema perché, come al solito, sarebbero riusciti a far entrare tutto, Alessandro mi aiuta a far entrare tutto». Sono le dichiarazioni rilasciate da Graziella Bernardis, ex compagna dell’ultrà bianconero Raffaello Bucci, alla trasmissione tv Report, che già lo scorso lunedì aveva dedicato un servizio sui rapporti tra curva juventina e malavita organizzata. Bucci è morto suicida nel luglio del 2016. Report ha deciso di tornare sul caso dopo le dichiarazioni di Andrea Agnelli: «Siamo fieri del comportamento del nostro security manager, la sua posizione non è in discussione».





