Juventus, nuovo stop per Ramsey: ha la lombalgia, salterà il Napoli

Nuovi problemi fisici per Aaron Ramsey, che non ha preso parte alla seduta di allenamento odierna. Il centrocampista gallese, come si legge sul sito della Juventus, si è fermato «a causa di una leggera lombalgia». L'ex Arsenal non era stato convocato nel match d'esordio in campionato della Juventus contro il Parma, essendo ancora alla ricerca della forma migliore dopo l'infortunio muscolare dello

© RIPRODUZIONE RISERVATA