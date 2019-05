«Guardiola? Credo che questo sia un mondo un pò strano in questo momento, perché non abbiamo avuto contatti, non ci abbiamo neanche mai pensato, perché è sotto contratto, per mille motivazioni, quindi mi sembra molto strano tutto questo. Ma questo è il nostro mondo, lo accettiamo e basta». Sono le parole del ds della Juventus, Fabio Paratici, a Dazn prima del match dei bianconeri con la Samp. «Noi non dobbiamo fare clamore o fare meglio, dobbiamo solo costruire la miglior squadra possibile, quindi agiremo secondo quelle che saranno le direttive anche del nuovo allenatore. Prima di muoverci, aspetteremo questo, quindi con grande calma», ha aggiunto Paratici. «Se bisogna aspettare la finale di Europa League? No, noi abbiamo le idee chiare, lo abbiamo già detto, stiamo facendo le nostre valutazioni, ci sono ancora tante competizioni in corso, quindi, fino a quando non termineranno tutte le competizioni, mi sembra giusto anche per rispetto di tutti, rimanere in questa situazione». Il ds della Juve ha detto vuole muoversi al meglio sul mercato. «Intanto non ho detto che vogliamo costruire la squadra più forte d'Europa, ho detto che cerchiamo di fare il meglio possibile. Cerchiamo di migliorare ogni anno. Dybala è un nostro giocatore, abbiamo grandissima fiducia in lui, ne è la testimonianza l'investimento che abbiamo fatto quattro anni fa, il rinnovo di contratto, quindi sicuramente Dybala è un giocatore della Juventus, un giocatore molto importante per noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA