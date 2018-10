Juventus, Pjanic non si accontenta: «Vogliamo provare a vincere tutto»

«Vogliamo provare a prendere tutto quello che è possibile. La nostra rosa è ampia e competitiva abbastanza per poter vincere tutto». Lo ha detto il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic, a margine dell'evento organizzato all'Adidas Store in corso Vittorio Emanuele II a Milano. «Lo scudetto è il lavoro di tutto un anno, la gente pensa sia facile per noi vincerlo ma c'è dietro tanto sacrificio - ha proseguito -. La Champions quest'anno è un obiettivo principale per tutti noi, vogliamo provare a vincere tutto».



