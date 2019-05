Juve a sorpresa, c'è anche Pogba alla festa scudetto: ritorno vicino?

di Alberto Mauro

Cosa ci faceva ieri sera Paul Pogba alla festa bianconera presso le Officine OGR di Torino insieme a tutta la Juve? La suggestione è potente visto che il francese è sempre rimasto nei cuori dei tifosi bianconeri e non ha mai dimenticato la città di Torino. Amicissimo di Barzagli, non è voluto mancare al suo party di addio, proprio come l’altro ex Llorente. Una nottata di nostalgia tra vecchi amici, chissà se nei pensieri del Campione del Mondo francese c’è un possibile ritorno alla Juventus in estate.

