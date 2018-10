Pogba contro il suo passato: «Oggi è un giorno speciale»

«Oggi è un giorno speciale» per Paul Pogba, che in serata scenderà in campo con la maglia del Manchester United contro la Juventus, il suo passato mai dimenticato. Il centrocampista francese ha postato su Instagram una sua foto in doppia veste, con la maglia bianconera e con quella attuale dei Red Devils: un omaggio al passato che rianimerà le voci sul suo possibile ritorno alla Juventus, vista la convivenza difficile, a Manchester, con l'ambiente e con Mourinho.

© RIPRODUZIONE RISERVATA