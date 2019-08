di Alberto Mauro

«Volevo la maglia numero 7 ma era occupata...». Danilo trova anche il tempo di sorridere durante la sua presentazione all’Allianz Stadium. L’esterno brasiliano arriva in contropartita per Cancelo ed è pronto a conquistarsi la Juventus, potendo contare su due alleati importanti. «Ho parlato molto con Alex Sandro durante la trattativa, sono felice che sia qua, siamo amici da tempo, ed è stato molto importante nella mia scelta. Proprio come Cristiano Ronaldo: ho parlato e scherzato anche con lui, mi ha detto di essere in un grande club, una grande famiglia, sapere di giocare con uno come lui è una motivazione in più».



La filosofia di Maurizio Sarri è arcinota anche in Premier: «Ha uno stile particolare. Gli piace avere la palla e comandare il gioco, come faceva con il Chelsea. Sono pronto ad apprendere i movimenti della difesa, in Italia siete maestri. Con la Juve avevo già parlato in passato ma c’è un momento giusto per ogni cosa, mi ispiro a Dani Alves, con Alex Sandro e Douglas Costa spero di invertire il trend dei brasiliani poco incisivi alla Juve fino ad oggi». Danilo dovrà conquistarsi i tifosi - al momento piuttosto tiepidi - sul campo. «Al Real e al City non ho giocato quanto volevo, ma sono stati anni importanti per formarmi, vincere e acquisire una mentalità vincente».

