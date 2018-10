Paulo Dybala tiene in ansia la Juventus in vista del match casalingo di sabato contro il Genoa. Il giocatore argentino, sostituito al 58' dell'amichevole persa per 1-0 dalla nazionale albiceleste contro il Brasile, si è seduto in panchina e ha messo una borsa di ghiaccio sul ginocchio destro. Non sembra niente di grave, ma le sue condizioni andranno verificate dallo staff medico bianconero al ritorno del giocatore a Torino. Il tecnico Massimiliano Allegri spera comunque di averlo a disposizione già per la sfida con i rossoblù.

