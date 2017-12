«La parata su Schick? Ha sbagliato lui, non ho salvato io la Juve». Così il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha raccontato a Sky il suo intervento decisivo nel recupero della sfida contro la Roma. «Benatia ha sbagliato il passaggio c'era un uno contro uno e ho provato a chiudere l'angolo, Schick mi ha tirato addosso. - racconta l'ex numero uno giallorosso - Ha preso palla a 25 metri dalla porta, quindi ho avuto due o tre secondi per ragionare, sono uscito cinque metri avanti e per fortuna lui ha sbagliato». Un gesto che «ci ha dato due punti e due giorni liberi», e che rilancia il portiere polacco quale erede di Buffon: «Lui - ha aggiunto - è un grande uomo e un grande campione. Ora che sto giocando io, lui mi aiuta. Quando gioca lui, io lo aiuto come secondo. Credo di aver fatto la scelta giusta per la mia carriera».

