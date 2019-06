Juve, la grande retromarcia di Sarri: «Quel dito medio fu un errore»

«Il dito medio ai tifosi della Juventus fu un errore da parte mia, una reazione esagerata. Non ho niente contro i tifosi della Juve, sono stato sempre in panchina in mezzo ai tifosi senza problemi. Poi se in mezzo a 45.000 persone ci sono 20 stupidi che ti sputano e ti dicono terrone di merda, non dovevo reagire, ma non li considero tifosi della Juventus». Lo dice Maurizio Sarri tornando sul gesto rivolto dal pullman ad alcuni sostenitori bianconeri quando allenava il Napoli.



«Penso che fu molto ben spiegato nel post-partita, dissi che avevo fatto un brutto gesto in un eccesso di reazione nei confronti di 15-20 stupidi, non nei confronti dei tifosi della Juventus», sottolinea Sarri. «Lo stile Juve? Non so cosa sia lo stile Juve, io ieri mi sono trovato a cena con amici e non ho visto etichette o differenze. Certe cose le ho dette, certe le ho sbagliate, altre sono state strumentalizzate. Ho visto in questi giorni una polemica sulle maglie a strisce che stanno strumentalizzando perché in realtà è una litigata con Orsato ed in realtà era dopo Empoli-Milan».

