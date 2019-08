Juventus, Sarri non si arrende: vuole sfidare il Napoli allo Stadium

di Pino Taormina

Sarri non perde l'orientamento, sia pure travolto da una polmonite che non gli consente di fare quello che vuole fare. Sarà un'altra settimana particolare. Ha vinto a Parma e se la gode, anche se ha preso sonno solo all'alba, dopo aver rivisto altre due volte il match dei bianconeri al Tardini e trovato il tempo pure per guardare la gara tra Fiorentina e Napoli che saranno, peraltro, le prossime avversarie in campionato dei bianconeri. Sa già che è una settimana speciale: per la sua Juve è l'esordio stagionale in casa, contro la rivale per lo scudetto che è, guarda caso, la sua squadra del cuore. E in tutto questo non sa ancora se potrà essere in panchina oppure no. Certo, c'è il comunicato che dice che sarà assente. Ma in cuor suo è convinto che ci possa essere un colpo di teatro, perché a metà settimana è atteso da un nuovo consulto che potrebbe rimetterlo in gioco.



