Juve, Sarri risponde a Insigne: «Traditore? Sms dicono il contrario»

«Sarri alla Juve? Questa scelta ci farà male, sono napoletano e conosco i napoletani e il loro pensiero su questo argomento, per noi sarebbe un tradimento. Speriamo che cambi idea». Aveva parlato così Lorenzo Insigne qualche settimana fa, direttamente dal ritiro della nazionale italiana dove il napoletano aveva risposto ad una domanda sull’allenatore toscano già in aria di bianconero.



La risposta alle parole di Lorenzo, però, sembra essere arrivata proprio oggi da Sarri, nel giorno della sua presentazione ufficiale alla Juventus. «Io traditore? Ho qualche messaggio che metterebbe tutto in discussione, i calciatori devono dire anche delle cose per stare bene in alcuni ambienti. Non romanziamoci troppo, la mia è stata una scelta logica». Poi sulla sua esperienza napoletana. «Io volevo vincere lo scudetto, ho rappresentato un popolo che amava la propria squadra e voleva vincere. Eravamo convinti, non è finita come volevamo ma il viaggio è stato stupendo. Non cambio idea sui cori, sarebbe l’ora di smetterla in tutta Italia. È giusto fermare anche le partite. Napoli-Juventus? Se mi applaudono è una manifestazione d’amore, ma anche se mi fischiano. Vorrò bene ai napoletani in ogni caso». Poi su De Laurentiis: «Non l'ho sentito in questi giorni, lo ringrazierò sempre per le opportunità che mi ha dato, ho parlato con qualche calciatore ma non vi dirò mai chi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA