Live Juventus-Sassuolo 1-0 Finalmente CR7, esplode lo Stadium

La Juventus, prima in classifica con tre vittorie nelle prime tre di campionato, riceve oggi tra le mura amiche il Sassuolo, protagonista di un ottimo inizio di Serie A con le vittorie casalinghe su Inter e Genoa, inframmezzate dal pareggio di Cagliari nella prima trasferta stagionale. Ha raccolto poco, eufemisticamente parlando, il Sassuolo in casa della Juventus nelle 5 partite di Serie A che gli emiliani hanno giocato a Torino nella loro fresca esperienza come protagonisti del massimo campionato: 5 sconfitte, l'ultima delle quali il roboante 7-0 per i bianconeri nel corso dello scorso anno.



LE FORMAZIONI:

JUVENTUS: Szczesny; De Sciglio, Benatia, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Emre Can, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo.

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, Locatelli, Bourabia; Berardi, Boateng, Djuricic

