La Juventus scarica Higuain? Sacrificato per vincere la Champions

di Delia Paciello

Higuain, l’uomo che ha infranto il cuore di migliaia di napoletani dopo il tradimento con la Vecchia Signora, ora potrebbe essere sacrificato la Juventus in vista di una nuova campagna acquisti diretta a vincere la tanto bramata coppa dalle grandi orecchie.



Ben 90 milioni di euro furono spesi da Agnelli tre stagioni fa per strapparlo al club azzurro. Ora però buona parte dell’investimento è stato ammortizzato, e per il suo acquisto basterebbero 50-60 milioni. Vista la situazione in casa Juve si fa necessaria una scelta per poter investire su nuovi innesti che possano avvicinare la Juve al sogno Champions: quasi certamente dunque uno tra il Pipita e la Joia dovrà essere ceduto. Data l’età del numero 9 argentino che a dicembre spegnerà 31 candeline, e considerando che il cartellino di Dybala si aggira sui 120 milioni e diventa difficile trovare un acquirente disposto a tali cifre, il nome più probabile per il sacrificio resta quello dell’ex Napoli.



Secondo Sport Mediaset il calciatore scuola River Plate in caso di addio potrebbe finire al Paris Saint-Germain, chiamato a rimpiazzare Edinson Cavani che pare vicino all’Atlético Madrid. Tuttavia i problemi con il fair play finanziario potrebbero fermare sul nascere la trattativa. Per questo si fa avanti anche l’ipotesi Premier League, campionato che l'attaccante argentino non ha ancora conosciuto in carriera. Percorso inverso, invece, potrebbe spettare ad Alvaro Morata: dopo una sola stagione al Chelsea sarebbe ora pronto a salutare l’Inghilterra per tornare dalle parti di Vinovo.

