«Gli scudetti sono 34», la risposta di Cucchi a Chiellini diventa virale

Curioso episodio andato in scena durante l'ultimo appuntamento della Domenica Sportiva. Nel programma di Rai Sport si intervistava Giorgio Chiellini, difensore della Juventus che aveva appena raggiunto la vittoria del settimo scudetto consecutivo. «Sono felice di questa vittoria, per la Juve è il 36mo scudetto sul campo della storia. Merito di tutti e della straordinaria famiglia bianconera», le parole alle Tv del centrale bianconero.



Parole a cui ha prontamente risposto Riccardo Cucchi, storico radiocronista Rai ed oggi in conduzione in Tv. «Un appunto Giorgio, senza polemica, ma gli scudetti della Juventus sono 34», la replica che è piaciuta tanto ai tifosi del Napoli ed è prontamente diventata virale nel web. «Glissiamo», risponde ancora lo stesso Chiellini con un sorriso imbarazzato alle telecamere.

