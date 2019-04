Juventus, lo sfottò dei fiorentini: Champions affisse allo Stadium

Uno scudetto da festeggiare, sì, ma con tanto di sfottò annesso. A "rovinare" il giorno di celebrazioni della Juventus e dei suoi tifosi allo Stadium ci hanno pensato i sostenitori della Fiorentina presenti a Torino, sconfitti ma con un sorriso. I supporter viola hanno affisso alle pareti del settore ospiti dello stadio bianconero degli striscioni con tanto di disegno a ricordare la Coppa tanto ambita, quella Champions sfuggita anche quest'anno.



Cristiano Ronaldo e compagni, infatti, si sono dovuti arrendere all'Ajax che ha fatto sfumare i sogni di gloria. E ai tifosi viola è bastato poco per prendersi la giusta rivincita visto anche che tra le due tifoserie non corre buon sangue. Le foto dello sfottò hanno subito fatto il giro dei social diventando virali in poco tempo.





