Juventus, Szczesny operato al ginocchio, intervento ok

Intervento «perfettamente riuscito» per Wojciech Szczesny. Il portiere polacco della Juventus è stato sottoposto oggi ad «intervento chirurgico per via artroscopia» al ginocchio destro, come si apprende dalla nota pubblicata sul sito della società bianconera. Un intervento di pulizia articolare e di regolarizzazione del menisco mediale eseguito dal Dr Cugat a Barcellona: i tempi di recupero sono stimati in 45 giorni.

