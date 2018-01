Juventus-Torino 1-0 La Diretta Douglas Costa sblocca il derby

Dopo il derby di Milano, nei quarti di finale di Coppa Italia va in scena anche la stracittadina di Torino, che su questo palcoscenico si è disputata solo una volta negli ultimi 20 anni. Nel dicembre 2015 i bianconeri passeggiarono comodamente sui cugini granata, staccando il pass per i quarti di finale per 4-0. Oggi però il Torino, contro i campioni in carica, cercherà di vendere cara la pelle, dopo aver già eliminato la Roma agli ottavi, arrivando così lontano per la prima volta dopo 9 anni.



SEGUI LA DIRETTA





LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus (4-3-3): Szczesny; Sturaro, Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Dybala.



Torino (4-3-3): Milinkovic-Savic; De Silvestri, N'koulou, Burdisso, Molinaro; Acquah, Rincon, Baselli; Falque, Niang, Berenguer.



© RIPRODUZIONE RISERVATA