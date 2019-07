Inizia con un ko per 3-2 contro il Tottenham la stagione della Juventus. Al National Stadium di Singapore, nel primo match della International Champions Cup, la squadra di Sarri è stata battuta in rimonta per 3-2 dai finalisti dell'ultima Champions League: dopo essere passati in svantaggio al 31' con un gol di Lamela, i bianconeri hanno ribaltato la partita nella ripresa con Higuain al'11' st e con Ronaldo al 15'. Pareggio di Moura al 19' prima del gran gol di Kane al 48', realizzato da centrocampo dopo aver soffiato la palla a Rabiot.



Esordio per il neo acquisto De Ligt, entrato in campo al 18' st dopo un solo allenamento con i compagni.

