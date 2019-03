Live Juventus-Udinese 2-0 Kean sugli scudi: ne fa due

Juventus ed Udinese aprono questa sera a Torino il programma della 27esima giornata di Serie A: con la testa forse già all'Atletico Madrid vanno in campo Cristiano Ronaldo e compagni, che hanno 16 punti di vantaggio sul Napoli e gli scontri diretti a favore quando mancano 12 partite alla fine del campionato. I friulani invece viaggiano nella parte medio bassa della graduatoria, hanno 7 punti in più sul Bologna terzultimo grazie alla vittoria proprio ai danni dei felsinei nella scorsa giornata.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS: Szczesny; Caceres, Rugani, Barzagli, Spinazzola; Bentancur, Emre Can, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Alex Sandro.

UDINESE: Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Stryger, Wilmot, Fofana, Zeegelaar; Pussetto, De Paul.

All. Nicola.

