La Juventus batte il Valencia in trasferta (2-0) grazie a una doppietta di Pjanic e vola subito a quota tre punti nel girone della Champions. Cristiano Ronaldo viene espulso per un fallo di reazione dopo mezz'ora e lascia il campo in lacrime. Nel finale Szczesny para un rigore calciato da Parejo.



LEGGI LA CRONACA



© RIPRODUZIONE RISERVATA