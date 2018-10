di Alberto Mauro

TORINO – Attesa per Paulo Dybala, in dubbio per la ripresa contro il Genoa a causa del fastidio al ginocchio rimediato in Nazionale contro il Brasile. Lo staff medico della Juventus si è subito messo in contatto con quello dell’Argentina, in attesa del rientro del giocatore, non dovrebbe trattarsi di un problema grave ma la Joya rimane in dubbio per la sfida di sabatoalle 18 in campionato. Oggi amichevole contro il Chieri (serie D) alla Continassa, in campo anche De Sciglio, Spinazzola, Douglas Costa e Rugani. Risultato finale 2-1 per la Juventus con reti di Ronaldo e del baby Nicolussi Caviglia, al centro sportivo bianconero sono rientrati Pjanic, Alex Sandro e Matuidi e nei prossimi giorni il gruppo tornerà al completo agli ordini di Allegri. Contro il Genoa Ronaldo e Mandzukic titolari in attacco, insieme a uno tra Bernardeschi e Douglas Costa, tra centrocampo e difesa Allegri dovrà gestire le forze dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali perché martedì prossimo c’è il Manchester United in Champions.

