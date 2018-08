Juventus, Villar Perosa: Ronaldo segna il primo gol bianconero. Il match finisce con l'invasione dei tifosi

Finisce a metà del secondo tempo, sul 5-0 per la Juventus, l'amichevole di Villar Perosa contro la Primavera. A decretare la fine della partita l'invasione pacifica dei tifosi, anche questa una tradizione dell'amichevole. Al primo gol di Cristiano Ronaldo, che ha aperto le marcature, sono seguiti nel primo tempo l'autogol di Capellini e la doppietta di Dybala. Nel secondo tempo l'unico gol realizzato porta la firma di Marchisio



È di Ronaldo il primo gol della Juventus a Villar Perosa. Il portoghese è stato bravo a farsi trovare pronto sul filo del fuorigioco dalla sventagliata di Bernardeschi e a infilare il primo gol con la sua nuova maglia con un imprendibile sinistro, accolto dal boato del numeroso pubblico presente.





Cristiano Ronaldo inizierà l'amichevole di Villar Perosa al centro dell'attacco bianconero, supportato da Douglas Costa e Dybala. Queste le prime scelte effettuate da Allegri per l'amichevole in famiglia di oggi pomeriggio. La Juve A scenderà in campo con Szczesny in porta, Chiellini e Bonucci al centro della difesa, Cuadrado e Alex Sandro terzini. A centrocampo Bentancur, Emre Can e Bernardeschi.

I tifosi della Juventus hanno accolto con un boato l'arrivo della Juventus allo stadio di Villa Perosa, dove tra un'ora è in programma la tradizionale amichevole in famiglia. Applausi scroscianti per capitan Chiellini, il primo a varcare i cancelli dell'impianto, e per Cristiano Ronaldo, quasi sorpreso dal calore dei suoi nuovi tifosi. CR7 ha accennato un saluto in risposta, prima di entrare negli spogliatoi col resto della squadra.Tifosi in fila sin dal mattino, a Villar Perosa, per assistere a Juve A-Juve B, la classica amichevole in famiglia nella località tanto cara agli Agnelli. Una tradizione che quest'anno segna anche il battesimo in bianconero di Cristiano Ronaldo. Alla località della Val Chisone accede, oltre ai residenti, chi ha acquistato uno dei 5 mila biglietti per il «#VillarPerosa day», come la Juve definisce sui social il giorno della festa bianconera.Le celebrazioni juventine incominciano nel primo pomeriggio, quando la squadra è attesa a Villa Agnelli, la residenza estiva della famiglia, per il saluto a giocatori e staff tecnico del presidente Andrea Agnelli e di John Elkann, il presidente di Exor, la holding di famiglia proprietaria anche del club. Alle 17 il trasferimento allo stadio del paese, blindato da un imponente dispositivo di sicurezza, per l'amichevole, visibile in diretta anche su Juventus Tv, la nuova piattaforma web dedicata ai tifosi e agli appassionati di calcio.

