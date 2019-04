Thuram contro Bonucci: «Vergognoso su Kean»

Niente scuse. Per Thuram, Bonucci su Kean e i razzisti ha sbagliato. Anzi quello che il difensore della Juventus dice sul compagno di squadra, che non avrebbe dovuto provocare certi tifosi del Cagliari, sono “propositi vergognosi”. E l’ex difensore bianconero, ormai figura di riferimento della lotta al razzismo anche tramite la sua fondazione omonima, invita Kean dalle pagine del Parisien a essere “fiero nell’avversità come dovrebbero fare tutte le persone di colore davanti a persone come Bonucci che invece vorrebbero che si rassegnassero”. Per Thuram, anche la Juventus avrebbe dovuto lasciare il campo a Cagliari.



“Bonucci – argomenta Thuram in riferimento alla condivisione delle responsabilità tra Kean e i tifosi razzisti – dice qualcosa che in molti pensano: i neri si meritano ciò che capita loro. La domanda giusta da fare a Bonucci invece sarebbe: cosa ha fatto Kean per meritarsi tanto disprezzo? Bonucci non dice mai ai tifosi che hanno torto, ma a Kean che se l’è cercata. È come quando una donna viene stuprata e c’è chi parla del modo in cui era vestita. È a causa di gente così che non si fanno avanzare le cose”.



huram ce l’ha anche con il resto della squadra e le istituzioni: “Ogni volta tutti dicono che la prossima volta la partita sarà sospesa, ma non succede mai. Constato che le istanze del calcio se ne fregano. Se fosse davvero stato un problema, la gara sarebbe stata fermata. La squadra avrebbe dovuto lasciare il campo e una soluzione si sarebbe trovata”. Conclude il francese indicando una via: “I giocatori che non subiscono razzismo devono essere totalmente solidali con i loro compagni presi di mira. Bisogna capire che quando un giocatore subisce tale violenza, quest’ultima si ripercuote su milioni di persone. Bisogna chiarire che non si può andare avanti così, che la partita non la si gioca. Ma il calcio è un business, dunque nulla sarà fatto dalle istituzioni che non hanno mai colto l’occasione per intervenire”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA