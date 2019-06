Moise Kean, in diretta dalla sua stanza nel ritiro della nazionale Under 21, si dà alla trap e inizia a cantare con un certo trasporto. I follower che hanno seguito l'attaccante della Juventus su Instagram Stories, però, hanno notato un particolare alle sue spalle: c'è qualcuno, sdraiato sul letto, che sembra una donna che indossa solo delle mutande.



Chi ha fatto caso quel dettaglio ha subito fatto notare la cosa a Moise Kean, anche se la realtà non è ciò che sembra. Lo slip un po' ridotto e i capelli lunghi, evidentemente, hanno ingannato i follower. In una 'storia' successiva, l'attaccante piemontese, rivela infatti che non si trattava di una donna, bensì del suo compagno di stanza: Nicolò Zaniolo, altra grande promessa del calcio italiano, una delle rivelazioni di questa stagione grazie alle buone prestazioni con la Roma.



«Anche se sembra una donna, in realtà è Zaniolo», ci tiene a precisare Moise Kean.

