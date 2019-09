Klopp recrimina: «Partita alla pari Chi può essere sicuro del rigore?»

«È stata una partita equilibrata, a tratti abbiamo dominato noi ma non siamo riusciti a segnare». Jurgen Klopp tira le orecchie ai suoi dalla pancia del San Paolo. Come un anno fa, il Liverpool esce sconfitto da Fuorigrotta. «Il primo tempo lo abbiamo giocato alla pari, nella ripresa ho visto tanti contropiedi, ma nel finale tutto è cambiato. Non credo che ci sia stata una superiorità schiacciante, abbiamo fatto il nostro solito calcio ma non abbiamo finalizzato come facciamo di solito».



La prima sconfitta dell'anno per gli inglesi. «Dobbiamo essere critici con noi stessi stasera, ma abbiamo dato tutto su ogni palla», ha continuato a Sky Sport. «Il Napoli ha giocato bassi a tratti, ci è mancata la profondità e loro sono stati bravi. Il rigore ha cambiato tutto, ma nessuno può dire con certezza che quel rigore ci sia. Non abbiamo avuto problemi fisici, ma stasera si è giocato ad altissima intensità. Non credo sia una partita decisiva per la classifica finale».



