Koulibaly ferma Neymar: «Siamo orgogliosi di aver fermato il Brasile»

Un pareggio importante in una gara di prestigio, seppur amichevole. Il Senegal chiedeva certezze dopo la sconfitta in finale nell'ultima Coppa d'Africa, e le certezze arrivano direttamente dal campo in un match ad altissimi livelli.



La nazionale africana ferma il Brasile con un 1-1 che fa felici i senegalesi. «Abbiamo giocato al livello di una delle nazionali più prestigiose del mondo: possiamo essere orgogliosi», il pensiero di Kalidou Koulibaly, difensore azzurro che in campo ha dovuto frenare l'impeto e la classe di Coutinho, Firmino e Neymar.





