Koulibaly sorride con il Senegal: batte il Benin e va in semifinale

Un passo avanti, uno ancora. Kalidou Koulibaly sorride, lo fa tutto il Senegal che batte il Benin con un gol di Gueye nel primo quarto di finale di giornata e va in finale di Coppa d’Africa. Una partita importante per i Leoni di Teranga, una partita importante anche per lo stesso Koulibaly, leader dei suoi.



Ora il difensore del Napoli dovrà sfruttare al massimo tutte le chance per arrivare fino in fondo al torneo: la semifinale del torneo si giocherà contro una tra Madagascar e Tunisia. A Dimaro in tanti attendono Koulibaly, ma il centrale non arriverà in Trentino e ritroverà il gruppo azzurro solo ad agosto.

