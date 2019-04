L’Arsenal vince e scavalca Sarri, niente turnover per Emery

Unai Emery non pensa al San Paolo e alla sfida di ritorno per i quarti di Europa League. L’Arsenal è atteso dall’esame Watford, esame passato visto il risultato finale di 1-0. A decidere il match è un gol di Aubameyang che in avvio furbescamente colpisce e regala ai Gunners tre punti fondamentali nella rincorsa alla qualificazione Champions.



L’Arsenal di scena contro il Watford cambia pelle rispetto a giovedì: 4-2-3-1 con Ramsey trequartista e Aubameyang unica punta. In mezzo al campo muscoli e grinta con Xhaka e Torreira in una formazione che potrebbe dare indicazioni importanti in vista del ritorno al San Paolo. L’espulsione di Deeney pesa come un macigno sulle voglie del Watford che alla fine deve arrendersi alla difesa dei Gunners e ai legni di Masina. Con questa vittoria, l’Arsenal scavalca il Chelsea di Maurizio Sarri e torna nuovamente quarto in classifica.

