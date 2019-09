L'Atalanta batte la Roma 2-0 grazie alle reti di Zapata e e De Roon. La squadra di Gasperini ha giocato un ottimo match tenendo in mano le redini del gioco meritando il successo, sono state però dei giallorssi le occasioni migliori per passare in vantaggio con Dzeko e Zaniolo

A breve il servizio compeleto



LEGGI LA CRONACA





© RIPRODUZIONE RISERVATA