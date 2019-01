«L'evoluzione della disciplina», Sassuolo ospita Giorgetti e Gabrielli

La sala convegni dello stadio Mapei Stadium- Città del Tricolore di Reggio Emilia, lunedì 14 gennaio, ospiterà il convegno dal titolo "Calcio e ordine pubblico. L'evoluzione della disciplina sulla sicurezza negli stadi". L'appuntamento è organizzato dalla questura di Reggio Emilia, dal Sassuolo e dalla Figc: vi parteciperanno Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, e Franco Gabrielli, capo della polizia di Stato, nonché direttore generale della pubblica sicurezza. Con loro i massimi esperti del settore, che illustreranno le evoluzioni, normative e di settore, legate all'organizzazione delle partite nazionali e internazionali. Conclusa la tavola rotonda, nella stessa sala si svolgerà l'annuale incontro formativo organizzato dalla Figc per i Supporter Liaison Officer, i delegati alla sicurezza e i loro vice di tutte le società di Serie A. Assieme al delegato Uefa, Kenny Scott, responsabile sicurezza, saranno presenti come relatori Giovanni Spitaleri, responsabile area competizioni della Figc; il direttore centrale della polizia di prevenzione, Lamberto Giannini, che affronterà il tema della rilevanza dell'attività informativa per la gestione dell'ordine pubblico; la presidente dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, Daniela Stradiotto, che parlerà della sicurezza partecipata quale fondamento per una corretta gestione degli eventi con particolare riferimento all'evoluzione delle norme che disciplinano il settore. I vertici del calcio riferiranno agli "Slo" presenti all'incontro emiliano i provvedimenti che verranno adottati per arginare la violenza fuori e dentro gli stadi

© RIPRODUZIONE RISERVATA