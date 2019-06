Tre stagioni alla guida del Newcastle, con una promozione immediata in Premier League e due salvezze tranquille che hanno il sapore del mezzo miracolo per una società piena di dubbi ed incertezze. Rafa Benitez, dopo essere diventato beniamino del popolo di Liverpool, si è fatto apprezzare anche dai tifosi del St James Park nell'ultimo triennio, ma ora cambia ancora panchina.



«È con disappunto che annunciamo il divorzio con Rafa Benitez» - si legge dal comunicato della società inglese pubblicato in queste ore - «Abbiamo lavorato duramente per estendere il suo contratto ma non è stato possibile raggiungere un accordo con lui. Ringraziamo Rafa ed il suo staff per quanto fatto con noi in questi tre anni».



Si apre quindi la successione sulla panchina del Newcastle ma anche la caccia ad una nuova panchina per lo spagnolo. Rafa Benitez aveva guidato il Napoli per due anni tra il 2013 e il 2015, passando poi sulla panchina del Real Madrid in una esperienza breve quanto sfortunata. In precedenza aveva allenato e vinto anche con Valencia, Liverpool, Inter e Chelsea.

