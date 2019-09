L'Inter di Conte fa l'anti-Juve: 2-1 a Cagliari con Lautaro-Lukaku

Soffre ma vince l'Inter di Conte che, dopo il comodo esordio di San Siro contro il Lecce, coglie i tre punti anche alla Sardegna Arena superando il Cagliari per 2-1. I nerazzurri ce l'hanno fatta grazie a un rigore trasformato da Lukaku nella ripresa e guadagnato da Sensi, ancora tra i migliori in campo. In precedenza la partita era stata sbloccata da un controverso gol, anzi un autogol di Cerri, che Maresca sul campo aveva annullato. Poi il Var Fabbri ha fatto cambiare idea al direttaore di gara: non c'era il fuorigioco di Lautaro ravvisato dal direttore di gara. Ma il Cagliari gioca bene e riesce a pervenire a un meritato pareggio: bellissimo spunto di Nandez sulla destra e traversone al bacio per la testa di Joao Pedro che fulmina Handanovic. Poi, al 27' della ripresa, il guizzo di Sensi messo giù da Pisacane: rigore che Lukaku trasforma spiazzando Olsen.



