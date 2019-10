L'Inter supera il Borussia Dortmund: Lautaro e Candreva, prima gioia

Lautaro Martinez e Candreva stendono il Borussia Dortmund (2-0) davanti a 65mila spettatori e regalano ad Antonio Conte la prima vittoria in Champions sulla panchina dei nerazzurri. È una gara contratta quella contro i tedeschi, che giocano un buon primo tempo senza però impensierire Handanovic. L’Inter è compatta, chiude gli spazi e riparte. Al 22’ basta un lancio di de Vrij per beffare il Borussia. La palla arriva a Lautaro Martinez che firma il vantaggio. I tedeschi non sembrano subire il colpo e al 46’ sfiorano il pareggio con Sancho, nell’unica vera fiammata della partita, ma Handanovic respinge. Nella ripresa Conte con coraggio dà più profondità alle manovre offensive dei nerazzurri inserendo Esposito, talento nato nel 2002, al posto di Lukaku. Ed è proprio lui al 37’ a procurare il rigore per fallo in area di Hummels. Dal dischetto si presenta Lautaro Martinez che, però, si fa parare la conclusione da Burki. Chi pensa possa arrivare la beffa proprio nel finale, si deve ricredere nel lancio di Brozovic per Candreva, bravo a siglare il raddoppio.



LA CRONACA



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER:(3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; L.Martinez, Lukaku. All.: Conte.

BORUSSIA DORTMUND: (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Delaney, Witsel; Sancho, Weigl, Brandt; Hazard. All.: Favre.





