Mancano pochi giorni all'inizio dei Mondiali di calcio in Russia e l'Italia si prepara ad affrontare il suo girone di qualificazione. Almeno secondo Wikipedia, che ha inserito nella pagina dedicata ai Campionati del Mondo di calcio del 2018 la nazionale azzurra nel girone E, insieme a Cile, Ghana e Iran. Un girone non irresistibile, quanto illusorio, visti i risultati dei playoff dello scorso novembre che ha visto l'Italia estromessa per merito della nazionale svedese. L'esclusione dell'Italia ai Mondiali segna anche l'impossibilità di mantenere una tradizione, che vede l'Italia in finale ogni dodici anni dal 1970 in avanti.



Spesso, Wikipedia è presa come esempio di fonte affidabile per avere informazioni delle più varie: ma la più grande enciclopedia online, che si alimenta grazie agli utenti che volontariamente inseriscono, modificano o cancellano le informazioni contenute, spesse volte – e questa è una di quelle – non garantisce quel tipo di affidabilità. Sono innumerevoli le volte che per ironia, humour o anche malizia, vi sono inserite informazioni non veritiere, e la presenza dell'Italia ai Mondiali, per quanto possa suscitare un sorriso, è sicuramente una boutade di qualche burlone, che altri volontari cancelleranno in tempo rapido. Non abbastanza perché l'immagine non diventi virale sui social. In realtà nel girone E dei Mondiali si affronteranno Brasile, Svizzera, Costa Rica e Serbia, mentre tra le squadre inserite nel gruppo immaginario degli azzurri su Wikipedia, l'unica a essersi davvero qualificata è l'Iran, nel gruppo B.



Per cui, se sognare non costa nulla, perché non immaginare un'estate come quella di dodici anni fa, almeno finché qualcuno non toglierà la voce da Wikipedia?

