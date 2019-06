L'Italia delle donne inizia col botto: 2-1 all'Australia al Mondiale femminile

Vittoria da incorniciare per l'Italia ai mondiali femminili in corso di svolgimento in Francia. All'esordio nella competizione dopo 20 anni di assenza, le azzurre guidate dal ct Milena Bertolini battono in rimonta 2-1 la quotata Australia. Parte male la gara per la nostra nazionale che passa in svantaggio al 22', gol del capitano delle australiane, Sem Kerr. Nella ripresa Barbara Bonansea con una doppietta al 56' e al 95' firma il successo delle azzurre nella sfida del girone C disputata allo Stade Du Hainaut di Valenciennes. Australia subito pericolosa al terzo con un colpo di testa di Kerr che si spegne sopra la traversa. Occasione poco dopo per l'Italia con Giugliano che riceve nel cuore dell'area da posizione un pò defilata, il diagonale è facile preda del portiere Williams. Al 9' la panchina azzurra esulta per un contropiede di Bonansea concluso in gol: l'arbitro Borjas annulla per fuorigioco dopo aver consultato il Var.



Brivido per le azzurre al 19', un tiro basso da fuori area di Van Egmond taglia tutta l'area ma non trova la deviazione vincente. Al 21' rigore per l'Australia per un fallo in area di Gama su Kerr, al dischetto si presenta lo stesso capitano che si fa ipnotizzare da Giuliani ma sulla ribattuta la numero 20 è brava a ribadire in rete, per lei si tratta della 32esima rete in nazionale. Poco dopo, contropiede delle australiane con la Kerr fermata in angolo da Gama al momento del cross, sul conseguente angolo tiro-cross di Van Egmond che si stampa sulla traversa. Alla mezz'ora occasione per Girelli a tu per tu con Williams ma il portiere riesce a respingere; il guardalinee alza la bandierina per un fuorigioco. Al 37' ripartenza veloce delle australiane che crossano dalla sinistra per il colpo di testa di Logarzo, Giuliani si salva in angolo. Nel finale di tempo nuova conclusione aerea di Logarzo fuori misura.



Cambio di formazione a inizio ripresa per l'Italia, resta negli spogliatoi Galli, dentro Bartoli. Il match vede ancora le australiane pericolose in avvio. Al 53' Giuliani salva la porta azzurra con una uscita alta su un tiro ravvicinato. Due minuti più tardi l'Italia trova il pari su un errore in fase di impostazione dell'Australia, la sfera arriva al limite dell'area a Bonansea che entra in area, elude con un dribbling l'intervento di una avversaria e con un diagonale indirizzato all'angolino supera Williams. Cambio per Bertolini, dentro Sabatino per Mauro. La reazione delle nostre avversarie si concretizza in una conclusione di Foord contenuta da Giuliani.



L'Italia è più pericolosa in fase offensiva, Sabatino viene anticipata d'un soffio al momento del tiro a due passi dalla porta. È girata l'inerzia della gara con l'Italia a fare la partita e le australiane che cercano di sfruttare gli spazi in contropiede. All'80' esce la Bergamaschi, dentro Giacinti. Poco dopo nuova occasione azzurra, Girelli tenta la conclusione, devia un difensore che impegna Williams per evitare l'autogol. All'81' la neo entrata Sabatino prende il palo su passaggio sul filo del fuorigioco, l'arbitro ferma tutto per posizione di offside. Nel finale le avversarie delle azzurre tentano l'assalto finale ma l'Italia si difende con ordine. Provvidenziale nel recupero l'intervento difensivo di Sara Gama che mura un tentativo di Kerr. Nell'ultimo minuto di recupero cross dalla destra con uscita a vuoto del portiere, Bonansea è pronta alla deviazione di testa sul secondo palo. Al triplice fischi dell'arbitro, l'honduregna Melissa Borjas, esplode incontenibile la gioia nelle azzurre che si impongono 2-1.

