L'Italia non va oltre l'1-1 con la Polonia Zielinski apre, Jorginho pari su rigore

Un'Italia in crescita pareggia 1-1 a Bologna contro la Polonia nella prima uscita del gruppo 3 di Nations League. Ad andare in vantaggio sono però i polacchi, nel primo tempo, con il “napoletano” Zielinski. Gli azzurri trova il pari nella ripresa, su calcio di rigore, trasformato da Jorginho.



Al 5' Donnarumma salva su Zielinski, Polonia vicinissima al vantaggio. Al 16' Bereszynski centra da destra, Pellegrini spazza. Tentativo, poco dopo, di Bernardeschi su punizione: alto. Lo stesso esterno della Juve divora un gol al 37'. E al 40' errore in disimpegno di Jorginho con gol del napoletano Zielinski. Si chiude in svantaggio il primo tempo.



A inizio ripresa ecco Jack Bonaventura per Pellegrini. Al 46' Lewandowski in contropiede sfiora il colpo del ko. CI provano Balotelli e Bernardeschi, ma il pareggio non arriva. Al 60' esce tra i fischi Balotelli - che ha un problema al flessore - per il "gallo" Belotti. Al 71' il match però non si sblocca: fuori un poco incisivo Insigne per Federico Chiesa. Ed è proprio il neo entrato a guadagnarsi un rigore al 75'. Sul dischetto va Jorginho che spiazza il portiere Fabianski al 78'. L'Italia prova a prendersi la posta in palio, ma con poca convinzione e precisione. La partita termina in parità.



LE FORMAZIONI



Italia (4-3-3): Donnarumma - Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Biraghi - Pellegrini, Jorginho, Gagliardini - Bernardeschi, Balotelli, Insigne.



Polonia (4-4-1): Fabianski - Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca - Blaszczykowski, Krychowiak, Klich, Kurzawa - Zielinski - Lewandowski.

© RIPRODUZIONE RISERVATA