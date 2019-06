L'Italia vola con Insigne e Verratti: 2-1 alla Bosnia, Mancini fa 4 su 4

L'Italia viaggia a punteggio pieno verso Euro2020. Quarta vittoria consecutiva per gli Azzurri nel gruppo J. I ragazzi del ct Roberto Mancini a Torino trionfano 2-1 in rimonta contro la Bosnia-Erzegovina. Ospiti in vantaggio nel primo tempo con la rete di Dzeko. Nella ripresa Insigne pareggia e nel finale confeziona un assist al bacio per Verratti che segna il gol vittoria.



90+4' Fischio finale: l'Italia vince in rimonta 2-1

90'+2' Ammonito Dzeko per proteste

86' Verratti porta in vantaggio l'Italia. Assist di Insigne e destro chirurgico del centrocampista del Psg in area

84' Destro potente di Jorginho, Sehic blocca

80' Ultimo cambio per l'Italia: Belotti prende il posto di Bernardeschi. Per la Bosnia dentro Gojak, fuori Cimirot

71' Imperioso colpo di testa di Chiellini sul calcio d'angolo di Bernardeschi. Sehic è attento

70' Civic abbandona il campo per infortunio. Al suo posto Nastis

69' Insigne ci prova di testa sul cross di Barella

66' Secondo cambio per l'Italia. Esce Mancini, dentro De Sciglio

62' Ammonito Saric per un contrasto aereo su Chiesa

57' Super Sirigu che si allunga sul destro incrociato di Visca incrocia

53' Ancora Sirigu protagonista sul tiro di Civic

50' Contropiede della Bosnia con Dzeko, anticipato da Sirigu in uscita bassa

48' Pareggio dell'Italia. Cross morbido su calcio d'angolo di Bernardeschi per Insigne che al volo di destro trafigge Sehic: 1-1

47' Bosnia pericolosa con Gojak di testa

46' Inizia il secondo tempo. Primo cambio per l'Italia: fuori Quagliarella, dentro Chiesa



FINE PRIMO TEMPO

45' L'arbitro non concede recupero e fischia la fine del primo tempo. La Bosnia conduce per 1-0

44' Giallo a Besic per un intervento falloso su Verratti. Ammonito anche Bonucci per proteste

42' Altro tentativo dell'Italia con Bernardeschi: Sehic è attento

41' Destro potente da fuori area di Quagliarella, Sehic si allunga con un super intervento

32' Azione da manuale degli ospiti. Cross rasoterra dalla destra di Visca per Dzeko che da due passi non sbaglia: 0-1

26' Destro senza pretese dal limite di Insigne

25' Altro tentativo della Bosnia con Besic dalla distanza

22' Sinistro dal limite di Todorovic bloccato da Sirigu senza difficoltà

20' Cross dall destra per Dzeko che alza sopra la traversa di Sirigu

19' Contropiede di Dzeko che innesca Visca, il suo destro è murato in corner da Bonucci

18' Zukanovic respinge con il corpo il tiro di Bernardeschi in area di rigore

14' Ammonito Jorginho per un fallo su Pjanic

11' Sehic in uscita sicura blocca un cross di Verratti per Quagliarella

5' Emerson mette in mezzo dalla sinistra, ma Barella manca il pallone da ottima posizione

3' Tentativo di Quaglierell: la palla finisce a lato

1’ Fischio d’inizio dell’arbitro spagnolo Fernandez



- E' il momento degli inni nazionali

- Le squadre scendono in campo



FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Quagliarella, Insigne.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Todorovic, Bicakcic, Zukanovic, Civic; Besic, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Gojak

