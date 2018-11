â€‹Italia, l'Under 21 perde contro l'Inghilterra (2-1): bene Zaniolo

di ​Vanni Zagnoli

L’under 21 a Ferrara attira di meno, rispetto alla scorsa stagione. Lo stadio Paolo Mazza è bellissimo, altro che inglese, bellissimo con seggiolini in ogni settore e pronto per la prima Europa della Spal.



Di mirabile in Italia-Inghilterra Under 21 non c’è tantissimo, gli inglesi sono in maglia rossa, sembrano il Belgio, ospite qui a livello femminile, nelle qualificazioni ai mondiali. Doppietta di Solanke, a bersaglio in avvio di entrambi i tempi, inframezzata dal pari di Moises Kean, servito da Parigini. Di Biagio schiera due giocatori dell’Udinese, Giuseppe Pezzella e Mandragora, gli altri sono tutti di squadre diverse, almeno di militanza. La panchina è lunga, si fanno esperimenti in vista dell’Europeo in programma fra Emilia, San Marino e Friuli, a primavera.



Castrovilli della Cremonese non è male, Bastoni del Parma è eccellente, a parte sul vantaggio, e viene poi sostituito dal romano Kevin Bonifazi, primattore della promozione in A della Spal. Kean coinvolge La Gumina, appena entrato manca l’aggancio. A 5’ dalla fine Henderson argina Cutrone, sul tirocross di Orsolini.



In tribuna ci sono lo stato maggiore della Figc per le giovanili e Luca Toni, in attesa di incarico, dopo le dimissioni dal Verona, un anno e mezzo fa.



La partita si spegne nella ripresa, anche i bambini nei distinti si acquietano. Resta un bello spettacolo, con tifosi imbandierati, con la città degli Este rinata, grazie al calcio semplice di Leonardo Semplici.



Zaniolo potrebbe essere il leader già all’Europeo e Tokyo 2020, ammesso di qualificarsi: era stato pericoloso nel primo tempo, da fuori, soprattutto all’inizio, conserva una marcia in più.



Romagna non fa come Romagnoli, cioè non segna in extremis, Cutrone si vede poco, il portiere Audero non è tanto sollecitato. Neanche nel recupero il 2-2 arriva, sollecitato da una città intera.



L’Under rigioca lunedì, a Reggio, mentre nel pomeriggio a Sassuolo l’Under 20 ha pareggiato 3-3 a Sassuolo, contro la Germania, nel torneo Otto Nazioni. Mercoledì fronteggerà l’Olanda.



