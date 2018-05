La festa Juve e gli sfottò napoletani «Sembra una comunione» | Foto

La Juventus che gioca in trasferta a Roma ed il tempo inclemente con la pioggia che si abbatte su Torino. Non i migliori ingredienti per la festa ideale, quella che si aspetterebbero i tifosi della Juventus dopo la conquista del settimo scudetto di fila. Le telecamere delle Tv indugiano su Piazza San Carlo, il luogo di ritrovo per gli appassionati bianconeri in città dopo i trionfi della squadra in campo, ma la location si riempie a fatica.



I tifosi juventini cominciano ad occupare il centro della piazza dopo il fischio finale del match dell’Olimpico, ma il numero di supporter resta non troppo elevato e ben gestibile per le forze dell’ordine. Qualche coro per lo scudetto appena arrivato, pochi striscioni in mostra e fumogeni a sfidare la pioggia copiosa per i tifosi che sono scesi in strada. La vera festa va in scena negli spogliatoi dell’Olimpico, coi bianconeri che si lasciando andare alla felicità, ma le scene di Piazza San Carlo non passano inosservate ai tifosi avversari sulla rete e ai loro sfottò: «Ci sono più parlamentari del PD che tifosi Juventini in piazza a Torino», scrive qualcuno. «I festeggiamenti juventini a Torino sembrano la festa per la comunione di mio cugino» aggiunge un altro utente.





