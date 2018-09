La Fiorentina batte l'Atalanta 2-0 tra le polemiche

di Mario Tenerani

La Fiorentina con i gol di Veretout e Biraghi, giunto pochi secondi prima della fine, sale al posto con 13 punti in attesa di Sassuolo-Milan di questa sera. Ma la vittoria è arrivata anche con un po’ di fortuna, non è stata la miglior Fiorentina. Generoso il rigore che al 16’ della ripresa Valeri ha fischiato per un contatto Toloi-Chiesa in area nerazzurra. Tanto che finita la partita ci sono state scintille Gasperini-Pioli, con il primo che è sembrato aggredire verbalmente il tecnico viola. Una scena francamente brutta, ma Gasperini in sala stampa si è prontamente scusato: “Ho sbagliato io, poi figuriamoci con Pioli. Chiedo scusa, ho detto a Stefano che non era rigore quello con l’Inter, ma neppure quello su Chiesa. Il viola ha simulato e gli arbitri hanno preso una grande cantonata. E’ inconcepibile nel calcio di oggi con i mezzi tecnologici che ci sono. Penalty compensativo del torto di Milano subito dai viola? Spero proprio di no… Il rigore di oggi forse tanti anni fa sarebbe stato un rigirino…”.



Gasperini chiedendo scusa ha dimostrato grande fair play, ma restano le polemiche. Il Var non è intervenuto, perché? E tutto questo è arrivato pochi giorni dopo le roventi polemiche accese dalla Fiorentina dopo la discutibile direzione di Mazzoleni a San Siro (vittoria dell’Inter 2-0). Il raddoppio di Biraghi è stato assegnato col gol-line, la respinta di Gollini è avvenuta dentro la porta.

L’Atalanta ha giocato meglio della Fiorentina, ma i viola hanno imparato a soffrire: “Io voglio giocare sempre degli altri - ha detto Pioli -, ma ho detto ai miei giocatori che le grandi squadra vincono anche partite come queste. Forse ho sbagliato anche io a non cambiare meno giocatori dopo 5 gare in 15 giorni”.

Sarà stato il caldo, sarà stata la quinta partita in 15 giorni per i viola (quarta per i nerazzurri), ma la prima parte della gara è stata sonnacchiosa. I due portieri non hanno avvertito paure, i reparti offensivi sono stati nulli.

Tridente per Pioli, con Chiesa, Simeone e Pjaca, difesa a cinque per Gasperini perché i due esterni, Hateboer e Castagne stavano davvero moto bassi.



Un gioco ingessato, pochissimi spunti, ma in particolare manovra lenta. Ecco questo è stato il carattere che ha segnato il primo tempo, ritmo basso, quasi da amichevole estiva. Se la palla non circola velocemente diventa dura produrre emozioni. Ci ha provato il Papu, da posizione impossibile, ma la palla è uscita. Un colpo di testa di Milenkovic, autentico specialista, è stato debole e comodamente appoggiato nelle braccia di Gollini.

Anche Pjaca e Chiesa, attesi sono mancati all’appuntamento. Il croato è chiamato a dare tanto di più.

Nella ripresa dopo il rigore contestato, Gasperini ha inserito tutti i giocatori offensivi. E’ passato al 4-2-3-1 e ha avuto 3 occasioni nitide, una nata da un’uscita sbagliata di Lafont: Rigoni ha messo fuori per centimetri. Poi è stato Gomez a tirare a colpo sicuro, ma il francese ha respinto e Pezzella ha salvato, tra l’argentino è stato uno dei migliori di Pioli. Il Papu ci ha riprovato sfiorando il palo. Al 50’, appunto, il gol di Biraghi e la festa del Franchi.

