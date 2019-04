La Juve campione scimmiotta gli azzurri: «Napoli usa il sapone»

La vittoria contro la fiorentina porta l'ufficialità: la Juventus è campione d'Italia per l'ottava volta di fila. Allegri e i suoi, nonostante l'amarezza ancora conservata per la difficile eliminazione dalla Champions League in settimana, hanno ritrovato parte del sorriso con il tricolore, il primo per Cristiano Ronaldo, arrivato la scorsa estate in bianconero per l'obiettivo europeo, poi fallito.



Ma la serata di vittorie del popolo juventino è stata anche contraddistinta da cori all'indirizzo del Napoli e dei suoi tifosi con il coro tanto famoso «Sarò con te» degli azzurri che diventa uno sfottò a distanza. E così il motivetto diventa «Sarò con te, ma tu ti devi lavare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone», intonato dai settori popolari dello Stadium prima del fischio finale.

