La Juve espugna Parma 1-2, Cristiano Ronaldo ancora a secco

La Juve vola in testa alla classifica a punteggio pieno anche senza i gol di Cristiano Ronaldo, ancora a secco dopo 270 minuti di Serie A. Il portoghese ce la mette tutta, ma a Parma decidono i due finalisti mondiali, i corazzieri d’esperienza Mandzukic e Matuidi, gli intoccabili di Max Allegri. Ancora fuori Dybala (dentro nel finale), ancora 4-3-3 come contro la Lazio, unica differenza sulla fascia destra: Cuadrado al posto di Cancelo. Pronti via Juve in vantaggio: Mandzukic si avventa su un cross di Cuadrado, stravince il duello fisico con Iacoponi e si ritrova solo davanti a Sepe con un pallone solo da spingere in porta, dopo meno di due minuti. Secondo gol nelle ultime due partite per il croato, ma nel momento in cui i bianconeri sembrano avere in mano la partita cedono di schianto.



Il Parma sfiora il pareggio con uno slalom in area di Gervinho (al debutto da titolare), poi con una doppia conclusione di Stulac. L’1-1 arriva poco dopo la mezz’ora: cross di Gobbi, Inglese spizza, Gervinho appoggia a porta vuota. La Juve accusa il colpo e rischia il K.O.: Rigoni a tempo scaduto ha sui piedi il pallone del vantaggio, ma Szczesny lo mura in due tempi. Molto meno semplice del previsto al Tardini, nella ripresa i bianconeri ripartono con la tranquillità di chi sa che prima o poi un gol arriverà, e Allegri alza il ritmo con Douglas Costa. Ma a sparigliare ci pensa Matuidi, bravo a fulminare Sepe con una bordata sotto la traversa da posizione defilata. La Juve può gestire mentre il Parma ha esaurito la benzina, bianconeri vicini al terzo gol con un palo di Douglas Costa, 100° di Dybala entrato a 10 dalla fine, Allegri si gode i 9 punti ma non ha ancora trovato la vera Juve.



