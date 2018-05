La Juve «prenota» l'ottavo titolo di fila: c'è già chi scommette

La Juventus vince il settimo scudetto consecutivo e in quota 'prenota' anche l'ottavo titolo di fila. I bianconeri sono la prima scelta nelle scommesse sulla squadra vincitrice del prossimo campionato, già aperte sul tabellone Snai: la squadra di Allegri, riporta Agipronews, vola a 1,65, in netto vantaggio sul Napoli, che si conferma seconda forza della Serie A a quota 5,00. Alla pari l'offerta per Roma e Inter, entrambe a 7,50, più cauta quella sul Milan, che dopo una stagione di alti e bassi si piazza a 12,00. Lontana invece la Lazio, outsider della lista a 75 volte la posta.

