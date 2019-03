Pubblico delle grandi occasioni a Marassi per Genoa-Juventus, anche se non c'è la stella bianconera Cristiano Ronaldo lasciato a riposo da Allegri dopo la storica notte di Champions con l'Atletico Madrid. Bianconeri con Dybala dal primo minuto e con la difesa a tre. Prandelli ha invece scelto il 4-4-2.

Ritmi subito altissimi e due ammoniti da Di Bello nei primi 5 minuti: il genoano Romero e il bianconero Alex Sandro.

Al 33' Di Bello fischia un rigore per il Genoa per un fallo di mano di Cancelo, ma dopo aver consultato a video il Var (dove c'è Mazzoleni) lo revoca. Var protagonista anche nella ripresa, quando annulla un gol a Dybala: l'azione era viziata da fuorigioco.

Tutto regolare, invece, al 72' quando Sturaro, ex bianconero e appena entrato in campo, con un destro a girare dal limite porta in vantaggio il Genoa. Non passano nemmeno 10 minuti e il Genoa raddoppia con Pandev al termine di un rapido contropiede.

Dopo il pari dell'andata, che aveva interrotto la serie di 9 vittorie iniziali consecutive, il Genoa impone alla Juve il primo k.o. del campionato- Bianconeri sconfitti in serie A dopo 31 gare utili consecutive. Ultimo stop il 22 aprile dell'anno scorso; Juve-Napoli 0-1.



