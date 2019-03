La Lazio si divora la Roma e torna in corsa per la zona Champions: 3 a 0 senza storia all'Olimpico. Inzaghi vince il duello con Di Francesco. Tatticamente non c'è stato match. Nella preparazione e anche in partita. I biancocelesti, in questo derby, sono superiori anche fisicamente e psicologicamente. Non a caso, dopo aver fallito sempre gli scontri diretti con le migliori (solo 1 punto su 21 disponibili, preso contro il Milan, riesce finalmente a vincere contro una big. Centro all'8° tentativo, contro i giallorossi che sprecano la chance di di agganciare l'Inter al 4° posto, rimasto a 3 punti.



A SENSO UNICO

Il pressing della Lazio sorprende la Roma. Decisivi Luis Alberto, Correa e Caicedo, nel 3-4-1-2 che inizialmente non prevede Immobile. Inzaghi riesce a dominare anche senza il suo migliore finalizzatore, Di Francesco invece paga l'assenza di Manolas. Accanto a Fazio si rivede Jesus, ultima gara giocata il 14 gennaio contro l'Entella in Coppa Italia. La coppia sbanda subito: ne approfitta Correa che lancia Caicedo, svelto a saltare anche Olsen per il vantaggio. I giallorossi sono pigri e rischiano, pur passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1, con Cristante accanto a De Rossi, altro tandem, che non convince. Dzeko fa l'unico tiro della prima parte.Zaniolo ed El Shaarawy non si accendono sui lati.



SOLITA FRAGILITA'

La Roma prova a rientrare in partita nella ripresa. Con il pressing, come la Lazio del primo tempo. Ci provando, andando a concludere, Zaniolo, Pellegrini e Florenzi. Pastore, dentro per De Rossi, fa cilecca su sponda di testa ancora di Dzeko. Fazio stende Correa e Immobile, entrato, per Caicedo, Trasforma il rigore e chiude la sfida. Cataldi, in campo nel finale, firma il tris, con figuraccia di Olsen. E' la più pesante sconfitta dei giallorossi in questo torneo, e il 1° ko di Francesco, da allenatore, nel derby. E stop alla serie positiva Di 8 giornate (6 successi e 2 pari). Inzaghi regala, invece, alla tifoseria biancoceleste il successo casalingo atteso dal novembre 2012. Se arriverà a pari punti con il collega, si piazzerà davanti per il vantaggio accumulato negli scontri diretti.



LEGGI LA CRONACA





© RIPRODUZIONE RISERVATA